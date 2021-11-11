Політична істерика, – грузинський політолог про затримання прихильників Саакашвілі на мітингу

У Тбілісі на акціях протесту 10 листопада поліція в адміністративному порядку затримала 46 прихильників Міхеіла Саакашвілі. Такі дії влади схожі на політичну істерику.

Про це розповів грузинський політолог Лаша Тугуші в ефірі 24 каналу. За його словами, декого з мітингувальників вже відпустили.

До теми Затримують прихильників опозиції: у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі

На думку Тугуші, ловитиприхильників Саакашвілі на вулиці нерозумно, адже це нікому не допоможе. Водночас такий стиль поведінки не властивий Грузії, адже сильно б'є по демократії країни та руйнує її правову систему.

Багато якихось процесуальних порушень. Це схоже на якусь політичну істерику. Лаша Тугуші політолог

Тугуші також висловив сподівання, що усіх затриманих мітингувальників відпустять вже найближчим часом.

У Тбілісі 11 листопада прихильники ув'язненого Міхеіла Саакашвілі вкотре вийшли на протест . Організатори стверджують, що серед учасників є постраждалий.

Дізнайтеся більше У Грузії опозиція продовжує протест через вивезення Саакашвілі з в'язниці

Політолог розповів про затримання мітингувальників у Грузії: дивіться відео

Саакашвілі у в'язниці: що відомо