Еліти Росії не пробачать Путіну програшу у війні: диктатора уже вважають невдахою

Через плачевне становище російської армії на полі бою серед політичних еліт в Росії уже думають про майбутнє без Путіна. Його планують звинуватити у майбутній поразці та прибрати владу до своїх рук.

Вже після звільнення українськими захисниками Херсонщини російські еліти усвідомили, що програють війну. Вони почали розробляти сценарії для усунення від влади Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Винен буде лише Путін

Одним із головних факторів політичної війни в Росії стане програш у війні в Україні. Різні політичні сили та представники так званих еліт шукатимуть винного у поразці.

На перше місце тут виходить Путін, тому що він є головнокомандувачем, а всі інші ну начебто "ні до чого". І цей фактор будуть використовувати у внутрішньополітичній боротьбі,

– зазначив Тарас Загородній.

Подібні дискусії у Росії активно розпочалися після відступу загарбників з Херсонської області. Тоді, ймовірно, і самі російські еліти переконалися, що війна уже програна. Після поразки вони знайдуть слова для того, щоб обернути все на свою користь.

"Вони все ж вивчають історію і знають, що всі авторитарні режими руйнуються після зовнішньополітичних поразок. Коли досягнута гранична міцність системи та коли є на кого скинути цей баласт", – розповів політолог.

Зокрема в розмові російського продюсера Йосипа Пригожина та мільйонера Фархада Ахмедова вони називають Владіміра Путіна невдахою і кажуть, що він вже програв війну.

"Російські еліти та народ такого не вибачають. Їм байдуже, що коїть цей лідер, але якщо він є невдахою, то від нього просто позбавляються", – наголосив Загородній.

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"Прикре самогубство"

Очевидно, що більше слабшатиме влада Путіна, то краще це буде для України. В цьому й можуть "допомогти", російські еліти.

Краще, щоб у нього сталося якесь "прикре самогубство", яке буде таким очевидним для усіх, що ніхто навіть не проводитиме розтин,

– підкреслив політолог.

Допоки Владімір Путін перебуватиме при владі – доти триватиме війна. Тому що він не хоче відступатися, як це було у Сирії. На думку Загороднього, лише Путін буде рушієм цієї війни.

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