Політолог назвав проблеми Верещук на посаді міністерки
Джерело:24 канал
Ірину Верещук можуть призначити на посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона заради посади має скласти депутатський мандат.
Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, політикиня у разі чогось не зможе отримати назад мандат депутатки.
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"Або інша посада, або громадсько-політична діяльність", – пояснив політолог.
Фесенко: Знадобиться час для адаптації
Фесенко наголосив на тому, що для Верещук головною проблемою й викликом буде перевірка самої себе. Мовиться про випробування на те, чи зможе вона керувати міністерством.
Їй (Верещук – 24 канал) знадобиться час на адаптацію. На те, щоб отримати досвід роботи на чолі міністерства,
– наголосив політолог.
Фесенко відмітив, що у політикині є депутатський досвід. Проте "робота міністра досить інакша".
Я думаю, що в неї вже є комунікаційний досвід певних політичних переговорів. З умінням шукати впливових союзників у неї все гаразд. Вона амбітна.
Призначення Верещук: головне
- Кандидатуру Верещук на посаду міністерки вніс у Раду 3 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура раніше наголосив, що новою очільницею Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій стане Ірина Верещук.
- Сама Ірина Верещук підтвердила цю інформацію та зазначила, що очолити відомство їй запропонував сам Володимир Зеленський. Пізніше вона додала, що сприйняла пропозицію як наказ.
- Також політикиня заявляла в ефірі 24 каналу про готовність стати главою Міноборони.