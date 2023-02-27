Традиція рачки заповзати в юрту, – політолог про візит Лукашенка в Китай

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зібрався з візитом до Китаю, який запланований на 28 лютого. Це буде схоже на візити московських князів в юрту до Золотої Орди.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, Китай і до війни мав власні економічні інтереси в Білорусі. Представники Пекіну зацікавлені в тому, щоб їхні інвестиції мали гарантовану безпеку.

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Хоч вони і так мають багато важелів впливу на Білорусь. А у випадку з Росією взагалі вдало зловживають становищем, в якому опинився Кремль через війну.

Чого очікувати від візиту Лукашенко до Китаю

Як наголосив Гладких, дуже сумнівно, що візит Лукашенка в Китай матиме якісь далекоглядні наслідки для України. Нічого особливого там не відбуватиметься.

Він нагадав за "мирні ініціативи", які запропонував Китай. Вони, на його думку, виявилися не такими катастрофічними, як прогнозувалося. Деякі пункти цього плану збігаються з думками української влади, від чого Київ може далі шукати порозуміння з Китаєм.

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Натомість візит Лукашенка не мав би ніяк вплинути на позицію Китаю щодо війни в Україні. Сумнівно, що там відбуватиметься щось серйозне.

Не думаю, що тут варто перейматися візитом Лукашенка до Китаю. Це все одно, що перейматися візитом московських князів в юрту до Золотої Орди, де ті рачки заповзали, щоб отримати ярлик на "княженіє". Традиція заповзати раком в юрту стоїть біля джерел їхньої культури. Не став би цьому приділяти стільки уваги,

– зазначив Гладких.

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