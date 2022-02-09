Поліцейські на допиті не підтвердили, що Трухін пропонував їм хабар, – директор ДБР

У Державному бюро розслідувань розповіли нові деталі у справі ДТП з Олександром Трухіним. Зокрема про те, що на допиті поліцейські не підтвердили, що нардеп пропонував їм хабар.

Про результати допитів правоохоронців, які були на місці аварії за участю "слуги народу", розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

Читайте також ДТП з нардепом Трухіним: у ДБР повторно допитали патрульного Сергія Петрика

Поліцейські не підтвердили спробу хабарництва Трухіна

Співробітники поліції, яких допитали у Державному бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря нардепом Олександром Трухіним після ДТП.

Щодо можливої ​​пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували,

– зазначив Сухачов.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи 9 лютого на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Справа про ДТП з Трухіним: останні новини

Авто "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня спричинило ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Політик заперечував свою провину.

Журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

Після цього Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Крім того, патрульного Сергія Петрика вже кілька разів викликали на допит у ДБР. Чоловік також розповів, що його відео з місця ДТП з Трухіним може бути не єдиним. Адже всі правоохоронці на місці події мали бодікамери.

Була також і реакція Офісу генпрокурора на розслідування справи. Там пояснювали, чому відео з бодікамер патрульних не долучили до справи. Мовляв, прохання таке було через 2 дні після ДТП. Але патрульні відповіли, що кадри нібито не збереглися.

Днями слідчі Бюро також повідомили, що на усіх відео з камер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала людина в одязі червоного кольору. Трухін того дня був у білій сорочці.

Зверніть увагу – що каже сам нардеп про ДТП: дивіться відео