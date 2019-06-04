Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

П'яні патрульні поліцейські поранили 5-річного хлопчика у голову з вогнепальної зброї у Переяслав-Хмельницькому. Надвечір 3 червня дитина померла у київській лікарні. Що треба знати про трагедію і що загрожує винуватцям – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Як патрульні поранили дитину?

31 травня у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик Кирило з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

Читайте також: Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

Проте, коли у лікарні медики зробили дитині операцію, то виявили у неї вогнепальне поранення голови. Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту і знайшли там гільзи від набоїв, стаканчики та банки.

Як з'ясувалось, до поранення хлопчика причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції, які на момент скоєння злочину були п'яними. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько.

Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

Що відомо про лікування і смерть Кирила?

5-річний хлопчик перебувавав у дуже складному стані, а за ним постійно стежили лікарі. Черепна коробка дитини повністю була роздроблена, а куля сильно вразила одну півкулю мозку.

Спочатку дитина перебувала у місцевій лікарні, а згодом його доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр Києва.

Читайте також: Вбивство хлопчика п'яними патрульними: мама показала останнє фото дитини

Ймовірно, коли поліцейські стріляли, куля відрекошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Лікарі не змогли її дістати. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повичищали. Голова залишалася відкрита, щоб сильно не набрякала.

Лікарі ж одразу назвали травму хлопчика не сумісною з життям. Його стан залишався стабільно важким, дитина перебувала у комі та на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримувались за допомогою медикаментів.

На жаль, організм маленького Кирила не витримав і надвечір 3 червня він помер у лікарні Києва. Лікарі до останнього боролись за його життя. Дивіться пряме включення кореспондентки 24 каналу:

Мати хлопчика Тетяна Тлявова подякувала усім за підтримку в ці важкі дні та показал останнє прижиттєве фото усміхненого Кирила.

Величезна всім подяка за віру, підтримку і допомогу. Не стало нашого сонечка,

– написала вона.

Редакція 24 каналу висловлює щирий жаль та співчуття родині загиблого Кирила.

Яку справу відкрили проти підозрюваних і що їм загрожує?

Після того, як стало відомо, що поліцейські поранили хлопчика з вогнепальної зброї, їм були вручені повідомлення про підозру за 2 кваліфікаціями – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.

Читайте також: Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї

Відомо, що на момент скоєння злочину вони перебували поза службою без табельної зброї і були нетверезими. За словами рідних дитини, поліцейські були настільки п'яні, що не пам'ятали, хто з них стріляв.

Після смерті дитини Генпрокуратура перекваліфікувала підозру правоохоронцям з хуліганства на умисне вбивство.

Прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину на умисне вбивство. Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою,

– наголосив очільник ГПУ Юрій Луценко.

Запобіжний захід патрульним буде обирати Голосіївський районний суд міста Києва 4 червня. Прокуратура вимагає тримання під вартою їх без права внесення застави.

За статтею про умисне вбивство, підозрюваним загрожує від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Хто вже подав у відставку через вбиство хлопчика?

Через вбивство п’яними поліцейськими 5-річного Кирила голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Він проситься в зону проведення ООС.

Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС,

– сказав він.

Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що заяву Ценова задовольнять.

Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

Мітинги активістів через вбивство 5-річного Кирила

Активісти дуже обурені діями правоохоронців, які вистрілили у дитину, та скликали всіх небайдужих зібратися на мітинг під Міністерством внутрішніх справ у Києві.

Читайте також: "Горіть у пеклі": соцмережі вибухнули через хлопчика, якого застрелили п'яні поліцейські

Обурені активісти вийшли на мітинг, аби дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць.

"Мені було 5, скільки дадуть моїм вбивцям?", – так звучить гасло на протестах у Києві через вбивство хлопчика, передає активістка Аліна Боднар у Facebook.

Мітинги під МВС через вбивство 5-річного хлопчика

Активісти також вимагають, аби міністр МВС Арсен Аваков подав у відставку. Оскільки відповідальність за це вбивство лежить не тільки на двох представниках поліції, але і на міністрі внутрішніх справ, завдяки якому поліцейську реформу було провалено.

Дивіться пряме включення кореспондентки 24 каналу з акції протесту під МВС:

Реакція президента та українців

Справу про поранення хлопчика одразу ж взяв під контроль президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть готовий був запросити в Україну закордонни лікарів для допомоги порятунку життя дитини. На жаль, їхня допомога так і не знадобилася.

Після смерті хлопчика президент висловив співчуття рідним.

5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу,

– сказав Зеленський.

Після трагічної звісти соцмережі вибухнули гнівом і вимагають найжорсткішого покарання для вбивць.

Хлопчик помер..



Горіть у пеклі,виродки — Neledi 18+ (@_ledili) June 3, 2019

Ну що @AvakovArsen, пристрілялися твої пдрси? Помер хлопчик.Вбили всю родину подонки.А почали з тягання громадян за плакати. Весело їм тепер, напевно. — Wendy Донецьк (@WendyDonetsk) June 3, 2019