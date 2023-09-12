Смертельна стрілянина у Дніпрі: оголосили підозру жінці, яка чинила опір поліцейським

У серпні в Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка під час нападу на його колегу. Жінці, яка перебувала разом з вбитим чоловіком, оголосили підозру.

12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили 23-річній Тетяні Патинці повідомлення про підозру за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

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Чому жінці вручили підозру

Раніше ЗМІ показали відео, на якому видно, що жінка, яка перебувала на місці подій під час стрілянини у Дніпрі, взяла участь у бійці з патрульними. На кадрах можна побачити, що чоловік нападав на патрульного, той захищався та відступав. В цей момент Тетяна напала на патрульну зі спини та схопила її.

Крім цього, вона намагалась поїхати з місця події після того, як патрульні зупинили автівку після вчинення ДТП.

У поліції зазначили, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. Тож за результатами можлива додаткова кваліфікація.

Що передувало: головне про стрілянину у Дніпрі

Вечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху, однак жінка, яка перебувала за кермом, відмовлялась надавати документи та хотіла поїхати з місця події.

Тоді правоохоронці намагались затримати її силою та витягнути з авто, однак чоловік, який теж перебував в автівці, почав бити одну патрульну, через що її колега використав табельну вогнепальну зброю. Згідно з даними прокуратури, він вистрілив нападнику тричі у спину, через що той помер на місці.

Керівництво поліції призначило службове розслідування, а обох патрульних відсторонили від виконання обов'язків.

Правоохоронцю повідомили про підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень, а 31 серпня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

У справі ДБР щодо дій поліцейського ця жінка, швидше за все, проходитиме як свідок та учасниця подій, адже ДБР розслідує виключно правоохоронні структури. Натомість цивільні громадяни – це вже робота Національної поліції.