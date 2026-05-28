Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Які деталі справи?

За даними слідства, 26 травня уночі в Запоріжжі 14-річна дівчина поверталась додому, коли до неї підійшов нетверезий чоловік та силоміць затягнув у посадку. Там він почав ґвалтувати неповнолітню.

Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Про інцидент повідомив на спеціальну лінію 102 місцевий житель.

На місце події оперативно прибули патрульні та затримали підозрюваного.

Втім, він намагався переконати правоохоронців, що між ним і дівчиною нібито були добровільні стосунки, однак потерпіла одразу заперечила ці слова. Згодом неповнолітня підтвердила свої свідчення під час опитування у "зеленій кімнаті" поліції.

Довідка! "Зелена кімната" поліції – це спеціально облаштоване приміщення, де в комфортних умовах опитують дітей та постраждалих від домашнього чи сексуального насильства. У такому форматі правоохоронці можуть отримати свідчення без додаткового психологічного стресу для вразливих осіб.

Кривдником виявився місцевий житель 1982 року народження, який працює в правоохоронних органах і перебуває у шлюбі. За даними прокуратури, зловмисник – майор поліції.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру у замаху на зґвалтування неповнолітньої, вчиненому за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 152 КК України.