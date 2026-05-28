Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Які деталі справи?
За даними слідства, 26 травня уночі в Запоріжжі 14-річна дівчина поверталась додому, коли до неї підійшов нетверезий чоловік та силоміць затягнув у посадку. Там він почав ґвалтувати неповнолітню.
Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Про інцидент повідомив на спеціальну лінію 102 місцевий житель.
На місце події оперативно прибули патрульні та затримали підозрюваного.
Втім, він намагався переконати правоохоронців, що між ним і дівчиною нібито були добровільні стосунки, однак потерпіла одразу заперечила ці слова. Згодом неповнолітня підтвердила свої свідчення під час опитування у "зеленій кімнаті" поліції.
Довідка! "Зелена кімната" поліції – це спеціально облаштоване приміщення, де в комфортних умовах опитують дітей та постраждалих від домашнього чи сексуального насильства. У такому форматі правоохоронці можуть отримати свідчення без додаткового психологічного стресу для вразливих осіб.
Кривдником виявився місцевий житель 1982 року народження, який працює в правоохоронних органах і перебуває у шлюбі. За даними прокуратури, зловмисник – майор поліції.
Працівники ДБР повідомили йому про підозру у замаху на зґвалтування неповнолітньої, вчиненому за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 152 КК України.
У Бюро зазначили, що наразі досудове розслідування триває, у разі встановлення нових фактів кваліфікацію злочину можуть змінити.
20 березня троє співробітників ТЦК жорстоко побили 60-річного чоловіка, коли той рибалив. Військовослужбовці ТЦК зламали йому руку та застосували електрошокер та перцевий балончик.
23 травня у вбиральні Тернопільського ТЦК знайшли мертвим 46-річного чоловіка. За даними з камер спостереження, перед інцидентом чоловік заходить до вбиральні із рюкзаком, а після цього лунає звук пострілу. Наразі слідство має встановити всі обставини події – від моменту прибуття чоловіка до ТЦК і до часу смерті.
27 травня в місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях зіштовхнулись пасажирський автобус та легкове авто. Внаслідок ДТП пасажир легковика загинув на місці, тоді як водія доставлено до лікарні. Ще три пасажири автобуса зазнали поранень – їх госпіталізовано.