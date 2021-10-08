Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков

Правоохоронці навідалися в ресторан, в якому нардеп Антон Поляков провів свій останній вечір. Зокрема вилучили записи з камер відеоспостережень.

У закладі нардеп був постійним клієнтом того вечора він був там разом з помічником нардепки Анною Скороход. Зараз поліція намагається відтворити події того вечора.

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Персоналу на роботі не було

Директор ресторану, в якому провів свій останній вечір Антон Поляков розповів, що той точно замовляв їжу. Однак щодо алкоголю розповісти керівник не зміг. За його словами, про це треба питати тих, хто працював на зміні, однак нікого з них не було на роботі на момент проведення слідчих дій у ресторані.

Поки що слідству відомо, що в ресторані Поляков був з Русланом Джамбулатовим.

Смерть нардепа Полякова: головне

8 жовтня нардепа від депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі столиці.

Перед смертю нардепа нудило, а потім у нього почалися конвульсії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з приміткою "природна смерть".

за результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Згодом поліція з'ясувала, що нардеп перед трагедією посварився зі співмешканкою. Саме через це він нібито не хотів їхати додому, а кілька годин катався у таксі вулицями Києва.