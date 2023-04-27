Власниця клубу в Дніпрі перешкоджала працівникам ТЦК: поліція відкрила провадження

У Дніпрі скандал у закладі SOHO, власниця якого перешкоджала роботі працівникам ТЦК, отримав продовження. Після скандального інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу підтвердила, що за фактом опору працівникам ТЦК відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342.

Дивіться також В Івано-Франківську скандал через жорстоке вручення повістки: як реагує ТЦК

Санкції статті передбачають штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Що відомо про скандал у SOHO

21 квітня представники територіального центру комплектування та дільничні інспектори поліції прийшли в один з розважальних закладів Дніпра для перевірки документів у відвідувачів.

За попередньою інформацією, мовиться про елітний клуб SOHO. Власниця закладу заважала працівникам ТЦК виконувати їм свої службові обов'язки.

Жінка поводилася досить агресивно та нецензурно висловлювалася на адресу військових. Скандалістка поскаржилася, що відвідини працівників ТУК до її закладу відлякують гостей.

Дивіться відео скандалу у закладі SOHO у Дніпрі

Де в Україні можна вручати повістки