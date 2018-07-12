Поліція Києва викрила посадовців, що причетні до розкрадання з б'юджету 6 мільйонів гривень

У середу, 11 липня, директору комунального підприємства було повідомлено про підозру. Обвинувальні акти відносно ще трьох фігурантів справи у січні було направлено до суду.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

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Зазначається, що оперативниками управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції була викрита корупційна схема надання в оренду приміщень комунальної власності.

За сприяння посадових осіб комерційні структури отримували у користування приміщення за значно нижчими цінами ніж ті, які передбачені укладеними у встановленому законом порядку договорами,

– йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили осіб, які організували зазначену "схему" від функціонування якої бюджету міста Києва було завдано збитків у великих розмірах.

У поліції повідомили, що відповідно висновку судово-економічної експертизи сума завданих збитків становить 6 мільйонів гривень.

"11 липня директору комунального підприємства, в оперативному віданні якого знаходилися нежитлові приміщення надані в оренду, правоохоронці повідомили про підозру за частиною 1, 2 статті 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Крім того, наприкінці січня 2018 року обвинувальні акти відносно ще трьох фігурантів були скеровані до суду. Даним учасникам були обрані запобіжні заходи: одному – тримання під вартою із можливістю внесення застави, сума якої ним була сплачена, іншим двом – домашній арешт", – зауважили у Нацполіції міста Києва.

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Наразі вирішується питання щодо визначення запобіжного заходу та відсторонення керівника КП від займаної посади.