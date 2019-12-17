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      Поліція затримала депутата облради Києва за вимагання і викрадення людини

      117 Читать новость на русском
      Силовики затримали депутата облради Києва / kyiv.npu.gov.ua

      Правоохоронці викрили групу з 6 людей, які вимагали гроші у двох підприємців. Серед затриманих депутат Київської обласної ради.

      Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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      За даними правоохоронців, зловмисники намагалися заволодіти 860 тисячами доларів.

      Шістьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтями про "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та "вимагання". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Поліція також намагається притягнути до відповідальності замовників злочину, серед яких іноземці.

      Відзначимо, що 12 грудня у Херсоні затримали чинного депутата облради. Він зі своїми спільниками організував схему вимагання грошей.

      Будучи директором підприємства, депутат облради вирішив нажитися на своїх підлеглих.

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      сьогодні
      1700
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини
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