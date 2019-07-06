Поліція затримала ґвалтівника та вбивцю дитини: фото

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напередодні ймовірно зґвалтував та вбив 13-річну дівчину Інну Дубік.

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що затриманого вже двічі судили.

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14-річна Інна Дубік пішла з дому у селі Миролюбівка Пятихатського району 23 червня і не повернулася. Батьки не зверталися до поліції, бо "були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв".

29 червня матір таки написала заяву до поліції, тож правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчинки.

До пошуків долучилися волонтери, місцеві жителі та працівники Нацгвардії. Поліцейські розглядали версію, що дитина може перебувати у знайомих в місті Жовті Води. Однак ввечері 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті виявили у лісосмузі поблизу села, де дівчинка проживала.



Підозрюваний у злочині

Як затримали ймовірного вбивцю?

Правоохоронці вийшли на слід 24-річного чоловіка. Він сам зізнався у злочині та розповів, де сховав тіло Інни Дубік. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть дівчинки настала близько 2-х тижнів тому.



Підозрюваний розповідає, як вбив дитину

Наразі триває слідство, чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"На жаль, список зґвалтованих і вбитих дітей зростає кожного дня", – сказав Аброськін.

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