13:43
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, 5 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Поліція затримала ґвалтівника та вбивцю дитини: фото

      1194 Читать новость на русском
      Вбита Інна Дубік
      Вбита Інна Дубік / dp.npu.gov.ua

      На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напередодні ймовірно зґвалтував та вбив 13-річну дівчину Інну Дубік.

      Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що затриманого вже двічі судили.

      Важливо: Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію ґвалтівників дітей

      14-річна Інна Дубік пішла з дому у селі Миролюбівка Пятихатського району 23 червня і не повернулася. Батьки не зверталися до поліції, бо "були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв".

      29 червня матір таки написала заяву до поліції, тож правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчинки.

      До пошуків долучилися волонтери, місцеві жителі та працівники Нацгвардії. Поліцейські розглядали версію, що дитина може перебувати у знайомих в місті Жовті Води. Однак ввечері 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті виявили у лісосмузі поблизу села, де дівчинка проживала.

      дніпро вбивство згвалтування інна дубік вбивця
      Підозрюваний у злочині

      Як затримали ймовірного вбивцю?

      Правоохоронці вийшли на слід 24-річного чоловіка. Він сам зізнався у злочині та розповів, де сховав тіло Інни Дубік. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть дівчинки настала близько 2-х тижнів тому.

      дніпро вбивця згвалтування діти
      Підозрюваний розповідає, як вбив дитину

      Наразі триває слідство, чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

      "На жаль, список зґвалтованих і вбитих дітей зростає кожного дня", – сказав Аброськін.

      Читайте також: Правоохоронці б’ють на сполох через вбивства дітей та звертаються до нардепів


      Домашнє насильство в Україні: статистика

      blog_ava
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні
      5285
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Згвалтування Кримінальні новини Новини Дніпра Поліція Вбивство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 597
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 699
      Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      сьогодні , 08:25 Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      Сергій Климовський 7526
      Портрет типичного путиниста
      5 липня , 22:00 Портрет типичного путиниста
      Максим Мирович 1125
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      5 липня , 20:01 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 2051
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук