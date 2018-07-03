Поліція затримала за кермом іномарки п'яного посадовця: відео

Працівники поліції напередодні затримали не тверезого кермувальника позашляховика "Тойота". Драгер виявив аж 2,5 проміле в організмі водія. Згідно з документами – за кермом був Ляшок Олег Олегович.

Про це йдеться на сторінці "dtp.kyiv.ua" у Facebook.

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Олег Ляшок – працівник Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Це значиться і в його електронній щорічній декларації.

Однак, така посада не стала на заваді бажанню хильнути зайвого та сісти за кермо автівки. Тим паче, це вже вдруге, коли Олега Ляшока зловили напідпитку. Тоді він поплатився посадою помічника прокурора.

Нагадаємо, у машину відомого журналіста Макса Левіна, в якій він їхав разом з дружиною і двома малолітніми дітьми, в'їхав на Audi п'яний начальник відділу вантажоперевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко.