У поліції назвали основні версії замаху на Шефіра

Поліція відпрацьовує кілька версій нападу на помічника президента Сергія Шефіра. В його автомобіль випустили щонайменше 10 куль, зловмисники поранили водія й втекли.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативні групи та медики. Голова Нацполіції Ігор Клименко назвав під час брифінгу основні версії, які відпрацьовують правоохоронці.

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Версії, які розглядає Нацполіція:

замах з метою тиску на керівництво держави;

дестабілізація політичної ситуації.

Як уточнив Клименко, поліцейські також перевіряють ймовірну причетність спецслужб іноземних держав до замаху на першого помічника Зеленського.

Що цьому передувало

У Кремлі вже відреагували на інформацію про ймовірний "російський слід" у нападі. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до замаху.

Раніше у прокуратурі розповіли, що відпрацьовують кілька версій нападу. Втім, подробиць не повідомили, пояснивши це тим, що існують ризики зашкодити слідству. На цю тему висловлювався й лідер "слуг народу" Давид Арахамія. Саме він говорив про "російський слід." Також політик не виключив причетність до замаху контрабандистів та кримінальних авторитетів.

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