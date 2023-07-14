4 померли у ворожому полоні: Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників

Нашій країні вдалося повернула тіла ще 62 полеглих захисників. Це сталося сьогодні, 14 липня.

З них 4 – померли у ворожому полоні. Смерть наступила внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

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Україна повернула тіла полеглих захисників

14 липня відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України.

Таким чином, вдалося повернути тіла ще 62 захисників. З них четверо – померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

До речі, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Україна повертає своїх військових

Працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у вайбері і телеграмі за номером: (095) 896-04-21.