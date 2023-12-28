Полонені, яких окупанти розстріляли біля Роботиного, були з 82-ї бригади ДШВ
Джерело:ДШВ
Російські окупанти розстріляли 3 полонених українських військовослужбовців. Встановлено, що вони були військовими 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.
Про це офіційно повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
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Десантно-штурмові війська розповіли про втрату побратимів
У Десантно-штурмових військах повідомили, що в Запорізькій області російські військовослужбовці умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.
Окупанти взяли у полон 3 військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Їх схопили після того, як вони зазнали поранень та контузій різних ступенів тяжкості.
Після цього російські загарбники розстріляли українських воїнів, що є порушенням законів та звичаїв війни, а також ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Правда на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний,
– повідомили у ДШВ.
У бригаді розповіли, що тіла вбитих воїнів евакуювали з поля бою.
Долучайся до наших рядів. Помстимося за наших побратимів та здобудемо перемогу разом!,
– додали захисники.
Що відомо про воєнний злочин росіян
- 27 грудня у соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як російські окупанти розстріляли трьох українських військових.
- В Офісі генпрокурора уточнили, що трагедія трапилась під Роботиним Запорізької області.
- За даними прокуратури, окупанти взяли у полон трьох українських військових у грудні 2023 року під час бойового зіткнення. Російські загарбники розстріляли наших воїнів через годину після того, як захопили їх.
- Прокуратура вже відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- У ДШВ повідомили, що це кримінальне правопорушення російських загарбників вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали справи Україна передасть до Міжнародного кримінального суду.
- Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області. Винним загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.