Полонені, яких окупанти розстріляли біля Роботиного, були з 82-ї бригади ДШВ

Російські окупанти розстріляли 3 полонених українських військовослужбовців. Встановлено, що вони були військовими 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.

Про це офіційно повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

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Десантно-штурмові війська розповіли про втрату побратимів

У Десантно-штурмових військах повідомили, що в Запорізькій області російські військовослужбовці умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.

Окупанти взяли у полон 3 військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Їх схопили після того, як вони зазнали поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

Після цього російські загарбники розстріляли українських воїнів, що є порушенням законів та звичаїв війни, а також ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Правда на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний,

– повідомили у ДШВ.

У бригаді розповіли, що тіла вбитих воїнів евакуювали з поля бою.

Долучайся до наших рядів. Помстимося за наших побратимів та здобудемо перемогу разом!,

– додали захисники.

Що відомо про воєнний злочин росіян

27 грудня у соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як російські окупанти розстріляли трьох українських військових.

В Офісі генпрокурора уточнили, що трагедія трапилась під Роботиним Запорізької області.

За даними прокуратури, окупанти взяли у полон трьох українських військових у грудні 2023 року під час бойового зіткнення. Російські загарбники розстріляли наших воїнів через годину після того, як захопили їх.

Прокуратура вже відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У ДШВ повідомили, що це кримінальне правопорушення російських загарбників вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали справи Україна передасть до Міжнародного кримінального суду.

Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області. Винним загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним, близьким і побратимам вбитих Героїв. Вічна пам'ять.