Вивезли в Росію – і більше жодної звістки: у Харкові рідні захисників Маріуполя вийшли на акцію

У Харкові сім'ї захисників Маріуполя вийшли на акцію-заклик. Про більшість військових немає жодної звістки вже більш ніж півтора року.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, кожне нагадування про військових, які захищали Маріуполь – це боротьба за них. Рідні сподіваються, що зрештою їхні сини, чоловіки, брати, батьки та друзі нарешті повернуться додому.

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Про багатьох немає жодної інформації

За даними рідних, наразі в російському полоні перебуває понад 2 тисячі оборонців Маріуполя. З багатьма востаннє зв'язувалися ще під час бойових дій на "Азовсталі". З того часу минуло 580 днів – і про багатьох досі немає жодної звістки.

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На акцію прийшла пані Оксана, син якої вже півтора року перебуває в полоні. Вона закликала українське суспільство не забувати про полонених військових. Потрібно посилено працювати, щоб зрештою усіх вдалося повернути додому.

Я чекаю на сина. Він захисник Маріуполя. Вийшов з "Азовсталі" – і вже півтора року в полоні. Пройшов Оленівку. Ми з внучкою чекаємо на нашого героя. На всіх чекаємо! Востаннє зв'язувалися з ним перед виходом з "Азовсталі" 19 травня. Червоний Хрест підтвердив його в полоні, довго боролися за це. Хочу нагадати про наших полонених. Їх багато. Нам треба боротися, щоб повернути всіх наших героїв. Їм там дуже тяжко. Їх катують,

– сказала пані Оксана.

Рідні захисників Маріуполя вийшли на акцію в Харкові / Фото 24 Каналу

На акцію прийшла і Ліза, чоловік якої перебував у Маріуполя ще з 16 лютого 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення. Він разом з усіма героями вийшов з "Азовсталі" у травні. Зараз з ним немає зв'язку.

З того часу він перебуває в полоні 18 місяців. Знаю, що вивезли в Росію, але жодної звістки немає. І зв'язку також. Я тримаюся, бо він там тримається. Знаю, що йому важче, ніж мені. Тому я повинна тут триматися і чекати на нього. Дочекаємося,

– зауважила Ліза.

Про багатьох полонених немає жодної звістки ще з травня 2022 року / Фото 24 Каналу

Українські полонені: коротко