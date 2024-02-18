Розстріл окупантами полонених в Авдіївці та Веселому: Україна почала розслідування

У мережі ширилися відео, де російські загарбники розстрілювали українських полонених в Авдіївці та Веселому. Офіс генпрокурора повідомив, що вже розпочато розслідування стосовно можливих воєнних злочинів окупантів.

Наразі щодо можливого вбивства українських полонених триває досудове розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.

Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,

– розповіли прокурори.

Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.

"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

Росіяни могли вбити полонених українців у Авдіївці і Веселому