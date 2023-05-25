З полону повернулися 106 українців: це воїни з Бахмутського напрямку

25 травня Україні вдалось повернути з російського полону ще 106 українських захисників. Серед них – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що усі визволені воїни воювали на Бахмутському напрямку. 68 воїнів, яких повернули з полону, вважалися зниклими безвісти.

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Україна повертає своїх людей додому

Українська розвідка повідомила, що під час обміну вдалось також повернули тіла двох іноземців та українки.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них – 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися 7 прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

У ГУР зазначають, що щонайменше 7 врятованих захисників мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Загалом в результаті обмінів додому повернули вже 2430 людей. Серед них – 139 цивільних.

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконує завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових,

– йдеться у повідомленні.

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