Польща дала Україні танки, БТРи, ППО, амуніцію та інше озброєння на 2 мільярди доларів, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді розповів, що його країна надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

Зазначимо, що Польща допомагає Україні озброєнням з перших днів війни. У Верховні Раді Дуда назвав суму, у скільки обійшлася ця зброя, передає 24 канал.

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За словами президента Польщі, вони надали Україні озброєння на 2 мільярди доларів.

Польща дала Україні танки, БТРи, ППО, амуніцію та інше озброєння на 2 мільярди доларів. І ми весь час повторюємо іншим, що Україна повинна мати підтримку вільного світу, –

заявив Дуда.

Президент Польщі додав, що вони надають допомогу Україні і не бояться російських погроз.

До слова, востаннє президент Польщі приїжджав до Києва за день до вторгнення Росії. Він покинув територію нашої країни лише за кілька годин до того, як почався наступ. 21 травня Дуда розповів, що Володимир Зеленський тоді сказав "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".

Що Польща робить для України: основне

З перших днів вторгнення Польща почала приймати біженців з України. Лише за тижні вторгнення туди виїхали півтора мільйона українців. 11 березня Володимир Зеленський сказав, що він вдячний за все, що робить сусідня країна.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що вони передали Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих (1,6 мільярда доларів). Там кажуть, що це важливо не лише для захисту суверенітету України, а для захисту Польщі та всієї Європи.

Також вже почалося значне посилення співпраці Польщі щодо експорту зерна. У найближчі місяці це дозволить збільшити вивезення зернових хоча б до 2 – 2,5 мільйона тонн на місяць.

Також Польща максимально спростила умови ввезення палива на територію України. Це два дуже важливих внески в нашу економічну стабільність. Але вона є лише малою частиною того, наскільки нас підтримує ця держава.​

Додамо, що свою промову перед нардепами Анджей Дуда розпочав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі. Читайте потужну промову польського президента в Раді – у матеріалі 24 каналу.

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