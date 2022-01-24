Польща хоче надати Україні допомогу, але військових не надсилатимуть

Президент Польщі Анджей Дуда 24 січня скликав у Бюро національної безпеки нараду з представниками уряду. Привід – допомога Україні на тлі загроз нападу Росії. Щоправда, збільшувати військову присутність Варшава не планує.

Нарада президента з урядом почалась о 14:00 за київським часом. Вона була присвячена нинішній безпековій ситуації в регіоні, підтримці України та співпраці союзників.

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Польща думає дати Україні озброєння

Голова Бюро нацбезпеки Павел Солох розповів Dziennik Gazeta Prawna, що про цю допомогу говорили президенти Польщі та України під час зустрічі 20 – 21 січня у польській Віслі. За словами Солоха, пішов однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних прагнень України.

У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції охочих в НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори на цю тему,

– сказав Солох.

Він додав, що найважливішою була б військова та гуманітарна допомога.

Військових не надсилатимуть

Політик зазначив, що наразі про збільшення наших військ в Україні не мовиться, повідомляє Onet.pl.

"Українці також цього не просять", – додав Солох.

За його словами, Польща намагається узгоджувати всі дії з союзниками. Тому невдовзі щодо цього проведуть польсько-американські консультації.

Оборонна допомога Україні: останні новини

На тлі загроз атаки Росії міжнародна спільнота висловлює підтримку Києву. Наприклад, оборонне озброєння Україні вже передають США, Велика Британія, країни Балтії.

Так, 18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія. В Україну доправили 2 тисячі протитанкових гранатометів.

США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. 23 січня до України прибула друга партія зброї з США, тобто 80 тонн летального озброєння.

Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin надасть Україні також Естонія.

Литва й Латвія нададуть нам американські ракетні комплекси Stinger.

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