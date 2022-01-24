Польща хоче надати Україні допомогу, але військових не надсилатимуть

24 січня 2022 , 18:34
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Джерело:

BBN РL

Президент Польщі Анджей Дуда 24 січня скликав у Бюро національної безпеки нараду з представниками уряду. Привід – допомога Україні на тлі загроз нападу Росії. Щоправда, збільшувати військову присутність Варшава не планує.

Нарада президента з урядом почалась о 14:00 за київським часом. Вона була присвячена нинішній безпековій ситуації в регіоні, підтримці України та співпраці союзників.

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Польща думає дати Україні озброєння

Голова Бюро нацбезпеки Павел Солох розповів Dziennik Gazeta Prawna, що про цю допомогу говорили президенти Польщі та України під час зустрічі 20 – 21 січня у польській Віслі. За словами Солоха, пішов однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних прагнень України.

У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції охочих в НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори на цю тему,
– сказав Солох.

Він додав, що найважливішою була б військова та гуманітарна допомога.

Військових не надсилатимуть

Політик зазначив, що наразі про збільшення наших військ в Україні не мовиться, повідомляє Onet.pl.

"Українці також цього не просять", – додав Солох.

За його словами, Польща намагається узгоджувати всі дії з союзниками. Тому невдовзі щодо цього проведуть польсько-американські консультації.

Оборонна допомога Україні: останні новини

  • На тлі загроз атаки Росії міжнародна спільнота висловлює підтримку Києву. Наприклад, оборонне озброєння Україні вже передають США, Велика Британія, країни Балтії.
  • Так, 18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія. В Україну доправили 2 тисячі протитанкових гранатометів.
  • США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. 23 січня до України прибула друга партія зброї з США, тобто 80 тонн летального озброєння.
  • Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin надасть Україні також Естонія. 
  • Литва й Латвія нададуть нам американські ракетні комплекси Stinger.

До теми – В Україну прибула перша партія військової допомоги від США:

 

Автор: Ольга Музика