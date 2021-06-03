Польща хоче стати незалежною від "Газпрому" і запропонувала Україні допомогу

Польща заявила про намір стати незалежною від "Газпрому". І у майбутньому наша західна сусідка може допомогти Україні в цьому.

Таку думку озвучив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі. За його словами, Польща вже працює над тим, щоб зменшити залежність від Росії.

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Зокрема, як пояснив посол, Польща працює над диверсифікацією, тобто розширенням, джерел постачання газу.

У нас є успіхи в цьому напрямку, у недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому",

– зазначив посол.

Він додав, що у Росії немає такої великої кількості газу, щоб продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2".

Також Ціхоцькі заявив, що газопровід "Північний потік-2" – це потужний інструмент в руках Росії. За його словами, наївно було б вважати, що Росія його не використає у своїх цілях.