Польща могла б закрити небо над Заходом України, – Євлаш про те, що для цього потрібно

Польща могла б закрити небо над Заходом України, оскільки вона має для цього усі необхідні технічні засоби. Однак для цього необхідне відповідне рішення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він наголосив, що вперше такі можливості почали обговорювати, коли під час однієї з масованих атак російська ракета залетіла на територію Польщі, передає 24 Канал.

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Польща могла б закрити небо над Заходом України

Під час масованої атаки 27 квітня одна з російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону. Після цього інциденту журналісти поцікавилися, чи могла б Польща закрити небо над кордоном з Україною. У відповідь на це Євлаш повідомив, що розмови про те, щоб закрити небо над західними областями нашої країни, вже були. Вони стали актуальними після того, як російська ракета провела 39 секунд у повітряному просторі Польщі.

Так, у Повітряних силах вважають, що у Польщі є всі технічні можливості, щоб закрити українське небо на Заході. Окрім того, це б дозволило використовувати дефіцитні засоби та системи ППО, які захищають небо на Заході, використовувати на інших напрямках. Однак для цього необхідне відповідне рішення та політична воля.

Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити,

– заявив Євлаш.

Він додав, що таке рішення полегшило б життя українських захисників, адже тоді б з'явилася змога перемістити дефіцитні установки на інші ділянки фронту. Так, системи ППО могли б протистояти тактичній авіації, керованим та крилатим ракетами й, загалом, за словами Євлаша, це стало б у пригоді ЗСУ.

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