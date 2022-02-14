Польща наразі не збирається евакуювати своїх дипломатів з України

У Польщі наразі не планують проводити евакуацію своїх дипломатів з території України. Водночас там вирішили висловити підтримку нашій державі.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Він зазначив, що у разі нового вторгнення "демократичне міжнародне співтовариство" відповість Росії жорсткими санкціями.

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Поки що рішення про евакуацію польських дипломатів з України не прийнято, таке рішення буде прийнято лише тоді, коли це буде необхідно,

– сказав прессекретар.

Пьотр Мюллер також наголосив, що перш за все, вони "зосереджуються на належному забезпеченні самої України, тому що безпечна Україна – це й безпечна Польща".

За його словами, саме тому Варшава разом із союзниками вирішили підтримати українську державу військовою технікою та іншими необхідними матеріалами. Адже це допоможе відбити напад.

Допомога Україні від Польщі: коротко

Анджей Дуда запропонував запросити нашу державу на зустріч перед літнім самітом НАТО. Президент Польщі переконує: Альянс має показати Україні, що не кидає її напризволяще.

Матеуш Моравецький інформував, що Польща готова надати Україні озброєння на фоні загрози нового російського вторгнення. Мовиться про переносні ЗРК малої дальності Grom.

Прем'єр також вказував, що Україна рішуче налаштована захищатися, тому "треба діяти швидко".

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