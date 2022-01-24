Польща приєдналася до країн, які не планують евакуації дипломатів з України

Польща приєдналася до країн, які не планують наразі вивозити своїх дипломатів з території України. Відповідну заяву озвучили на тлі евакуація дипломатів інших країн з країни.

Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський. Це трапилось 24 січня.

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Польща не планує евакуювати дипломатів

На даний момент не планується евакуація сімей польських дипломатів з України,

– заявив Яблонський.

Політик пояснив, що міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.

Варто загадати, що Польща також має генконсульство у Харкові.

До речі, аналогічну позицію висловили у Євросоюзі. Зокрема керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України.