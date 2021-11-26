Польща просить НАТО збільшити кількість сил на східному фланзі

Анджей Дуда запропонував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу посилити присутність Альянсу на його східному фланзі. Усе через безпекову ситуацію біля українських кордонів.

Польський президент наголосив, що Варшава серйозно занепокоєна ситуацією поблизу межі України та Росії. Вона, на його думку, вимагає певної реакції.

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Дуда звернувся до генсека НАТО через Україну

Я зробив пропозицію генеральному секретарю підвищити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі,

– зазначив лідер Польщі.

Дуда просить розглянути можливість збільшення там військової присутності, а також посилення місій, наприклад, місії Air Policing та будь-яких інших, пов'язаних зі спостереженням.

Президент Польщі вважає, що такі дії мають показати всім потенційним агресорам, що НАТО готове не лише захищати країни Альянсу, але й звернути увагу на безпеку союзників, які не є його членами.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Крім того, Дуда нагадав, що на білорусько-польському кордоні триває гібридна атака, яку підтримує Кремль. "Метод змінюється з лобової атаки на атаки меншими групами вночі. Ми спостерігаємо небезпечний розвиток ситуації", – заявив політик.

Він також додав, що поточні події польська сторона розцінює як провокацію, яка може призвести навіть до ескалації насильства з застосуванням вогню з білоруської сторони.

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