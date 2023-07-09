Польща таємно відправила Україні з десяток ударних вертольотів Мі-24, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Американське видання стверджує, що Польща додатково відправила до України ударні вертольотів Мі-24. Країна не оголошувала про ці поставки.
The Wall Street Journal пише, що Польща нещодавно надала Силам оборони України ударні гелікоптери радянського виробництва Мі-24.
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Варшава могла передати Україні додаткові гелікоптери
Стверджується, що Польща передала Україні орієнтовно ще 10 гелікоптерів Мі-24. Видання посилається на слова людей, "обізнаних з питанням передачі авіації". Мовиться про орієнтовно десяток літаків.
Раніше ні Варшава, ні Київ публічно не анонсували їхнє постачання і ще не прокоментували дані WSJ.
Водночас, як пише The Wall Street Journal, повітряний флот України залишається невеликим у порівнянні з російським. Також в українських повітряних суднах менш досконалі системи наведення та захисту. Тож наразі Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки.
Зазначимо, що Україна очікує на літаки F-16, які погодились передати партнери. Водночас навчання поки що не розпочались.
Коли Україна може отримати F-16
- Керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова розповіла 24 Каналу, що разові навчання для першої серії пілотів мають початись у серпні. Хоч міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважував, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало початися ще у червні.
- Володимир Зеленський вважає, що за шість – сім місяців Україна матиме перші літаки F-16. Проте Устінова повідомила, що досі жодна країна не подала запит до США на передачу авіації.