Польща таємно відправила Україні з десяток ударних вертольотів Мі-24, – WSJ

Американське видання стверджує, що Польща додатково відправила до України ударні вертольотів Мі-24. Країна не оголошувала про ці поставки.

The Wall Street Journal пише, що Польща нещодавно надала Силам оборони України ударні гелікоптери радянського виробництва Мі-24.

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Варшава могла передати Україні додаткові гелікоптери

Стверджується, що Польща передала Україні орієнтовно ще 10 гелікоптерів Мі-24. Видання посилається на слова людей, "обізнаних з питанням передачі авіації". Мовиться про орієнтовно десяток літаків.

Раніше ні Варшава, ні Київ публічно не анонсували їхнє постачання і ще не прокоментували дані WSJ.

Водночас, як пише The Wall Street Journal, повітряний флот України залишається невеликим у порівнянні з російським. Також в українських повітряних суднах менш досконалі системи наведення та захисту. Тож наразі Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки.

Зазначимо, що Україна очікує на літаки F-16, які погодились передати партнери. Водночас навчання поки що не розпочались.

Коли Україна може отримати F-16