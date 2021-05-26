Польща забороняє літакам Білорусі вхід у свій повітряний простір

Уряд Польщі 26 травня заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити у її повітряний простір. Зазначили, що це елемент реалізації санкцій.

Відповідне рішення повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

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Уряд Польщі закрив повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, які використовують авіаперевізники з Білорусі,

– заявив Мюллер.

Речник також пояснив, що це елемент реалізації санкцій, які прем'єр-міністр ініціював на засіданні Ради Європи.

Перед цим, 26 травня, Польща не впустила у свій авіаційний простір літак компанії "Белавіа", який прямував з Мінська до Барселони. Тому він був вимушений кружляти над Кобрином, що у Брестській області. Все для того, щоб скинути паливо. Після цього він отримав допустиму масу для посадки й повернувся в аеропорт Білорусі.

Це сталось тому, що 25 травня Євросоюз заборонив авіаперевізникам Білорусі літати на свою територію через затримання Романа Протасевича.

опівночі 26 травня Україна

Коротко про події в Білорусі

23 травня у Мінську посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса нібито через замінування. Однак на борту не виявили вибухівки.

Влада Білорусі зняла з борту ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх нібито утримують в СІЗО.

Міжнародна спільнота обурилася такими діями Білорусі та пригрозила санкціями. Зокрема Велика Британія вже ввела санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.