Польща заявила, що угода щодо "Північного потоку-2" – перемога Росії
Джерело:"Польське радіо"
Німеччина та США уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Однак ця подія фактично означає перемогу Росії у будівництві газопроводу.
Про це заявив прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський. На його думку, угода зі США щодо добудови газопроводу — це порушення європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики з боку Німеччини.
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Росія матиме більше впливу
За словами Спихальського, завдяки будівництву "Північного потоку-2" Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок. Також вона матиме від цього великий прибуток.
У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу,
– наголосив прессекретар президента Польщі.
Спихальський також зауважив, що загрозу з боку "Північного потоку-2" визнає не лише Польща, а й низка країн Центральної та Східної Європи.Зверніть увагу! Україна та Польща ще до підписання угоди констатували єдність
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Угода США та Німеччини: що відомо
- Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Країни домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- Згідно з угодою, проти Росії можуть ввести санкції. Це трапиться у разі агресії держави проти України.
- На сайті Верховної Ради опублікували заяву-звернення до США та Євросоюзу з проханням посприяти зупинці "Північного потоку-2".
- Речник Держдепу США Нед Прайс назвав "Північний потік-2" "кремлівським геополітичним об'єктом". Він наголосив, що США виступають проти реалізації проєкту.