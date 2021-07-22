Польща заявила, що угода щодо "Північного потоку-2" – перемога Росії

Німеччина та США уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Однак ця подія фактично означає перемогу Росії у будівництві газопроводу.

Про це заявив прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський. На його думку, угода зі США щодо добудови газопроводу — це порушення європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики з боку Німеччини.

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Росія матиме більше впливу

За словами Спихальського, завдяки будівництву "Північного потоку-2" Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок. Також вона матиме від цього великий прибуток.

У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу,

– наголосив прессекретар президента Польщі.

Спихальський також зауважив, що загрозу з боку "Північного потоку-2" визнає не лише Польща, а й низка країн Центральної та Східної Європи.

Україна та Польща ще до підписання угоди констатували єдність щодо "Північного потоку-2". Країни наголосили, що проєкт є безпековою загрозою для всієї Європи.

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