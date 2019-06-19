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      Польща готова постачати газ до України, якщо контракту з Росією не буде

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      Польща готова постачати газ до України, якщо контракту з Росією не буде
      Польща готова постачати газ до України, якщо контракту з Росією не буде / ua.news

      Контракт України та Росії щодо транзиту газу завершується 31 грудня 2019 року, про новий країни досі не домовилися. Тож Польща готова постачати до України 2 мільярда кубічних метрів газу, якщо угоду не укладуть.

      Представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмські зазначив, що Україна та Польща уклали договір на поставку газу, пише Gazeta Wyborcza.

      Важливо: Європі слід готуватися до газової кризи через Росію, – Зеркаль

      Наїмські сказав, що у разі необхідності Польща готова запустити газопровід, який з’єднає польську систему з українською в Германовіцах.

      Його пропускна здатність становить 2 мільярда кубічних метрів. Це не багато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати,
      – наголосив він.

      Загалом Польща прагне розширити лінію, що сполучає з Україною. Представник польського уряду уже почали будувати "свою частину". Проте з української сторони ще наразі немає рішення побудувати зв'язок із проходом в Германовіцах і першим сховищем в Україні.

      Ми чекаємо на це, і, можливо, нова влада в Україні захоче прискорити процес,
      – зазначив Петро Наїмські.

      "Нафтогаз" пропонує нове рішення замість контракту про транзит російського газу через газотранспортну систему України. Газ в українській компанії пропонують доставляти до ЄС на умовах "своп". "Газпром" буде передавати Україні певний обсяг газу, а Україна точно такий обсяг передаватиме на кордоні з ЄС.

      Чому для ЄС це важливо: Німеччина вимагає від Кремля продовжити транзит газу через Україну

      Чому Росія може припинити транзит газу через Україну?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.

      Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Газ Новини Росії Україна – Росія Євросоюз
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