Падіння ракети в Пшеводові: у Польщі очікують посилення російської пропаганди
Джерело:твітер Станіслава Жарина
У Польщі 15 листопада впали 2 ракети. Після цього російська пропаганда, найімовірніше, намагатиметься досягти власних інформаційних цілей в країні.
Про це заявив заступник міністра-координатора спеціальних служб Польщі, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.
Цікаво Дуда особисто приїхав на місце падіння ракет у Польщі
Після падіння ракет у Польщі російська пропаганда активізується
Жарин заявив, що після трагедії в Пшеводові російська пропаганда намагається і, ймовірно, намагатиметься і надалі досягати власних інформаційних цілей, ворожих Польщі.
Кремль дуже швидко включає такі інциденти у свою інформаційну війну, що триває,
– додав заступник міністра-координатора спецслужб Польщі.
Він закликав людей остерігатися неправдивих заяв, зокрема:
- "Подія в Пшеводові є свідомою спробою ескалації в Європі".
- "Інцидент доводить, що саме Україна становить загрозу для світу".
- "Польща – беззахисна, а системи розвідки не працюють".
До теми Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування падіння ракет у Польщі
Падіння ракет у Польщі: коротко
- Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Того ж дня в польському Пшеводові впали ракети, які спричинили загибель двох людей.
- 17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що, найімовірніше, нещасний випадок у Польщі спровокувала українська ракета протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, що це за уламки, наразі немає.
- Українські фахівці також братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, необхідне підтвердження вже отримали.
- Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.
Варто подивитися – Як світові лідери реагують на падіння ракети у Польщі: відео