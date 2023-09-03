За те, що назвала воєнним злочинцем: у Польщі екскандидатка до Сейму просила вибачення в Путіна

У суботу знята з виборів кандидатка до Сенату від Польської селянської партії – PSL Малгожата Зих абсурдно попросила вибачення в російського диктатора. Зокрема, через те, що назвала його воєнним злочинцем.

Раніше Зих засудила російську агресію та назвала Путіна воєнним злочинцем. Втім, вже незабаром попросила вибачення.

Дивіться також Ні слова про війну: мер німецького міста відвідав бал у Санкт-Петербурзі та виступив з промовою

Малгожата Зих попросила вибачення у Путіна

"Називати російського президента Владіміра Путіна військовим злочинцем не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям", – заявила Малгожата Зих.

Свою заяву обґрунтувала тим, що досі немає вироку Міжнародного кримінального суду щодо причетності Путіна до незаконної депортації українських дітей. Окрім того, вона попросила вибачення у воєнного злочинця.

Ви не можете засуджувати іншу людину, тому що це може зробити тільки Бог. Кожен, поки живий, має право на навернення та спасіння. Тому, щоб мати чисту совість, я прошу вибачення перед президентом Росії Владіміром Путіним за те, що назвала його воєнним злочинцем у своїй заяві від 30 серпня цього року,

– цинічно написала Малгожата Зих.

До речі, місцеві ЗМІ зазначили, що раніше жінка виступала проти "українізації" Польщі та не хотіла засуджувати російську агресію.

Зауважимо, що кандидатку зняли з виборів. Тож Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили, які між собою уклали виборчий сенатський пакт.

Путін – воєнний злочинець

Варто нагадати, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд, також відомий як Гаазький трибунал, видав ордер на арешт Путіна.

Головний прокурор МКС наголосив, є переконливі докази, що президент Росії несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.

Зауважимо, що під час повномасштабної війни окупанти вчиняють жахливі воєнні злочини проти цивільного населення. Зокрема, звірства в Бучі, Ірпені та Ізюмі шокували весь світ.

Російські військові продовжують тактику терору. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі ракетами та дронами, безжалісно вбивають дітей, а тоді цинічно брешуть про ураження нібито "військових" об'єктів.

Окрім того, з осені 2022-го окупанти намагалися занурити українців у цілковиту темряву та холод. Ворог обстрілював та знищував енергетичну інфраструктуру.

Владімір Путін – воєнний злочинець, для якого "немає" правил, норм і законів. На його руках кров тисяч невинних людей. Тож просити у нього вибачення – цинізм та абсурд.

Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату у 2019 році за списком ультраправої партії "Конфедерація". Журналісти зазначають, що вона тісно співпрацювала з Гжегожем Брауном – депутатом групи, відомим скандальними українофобськими заявами. Також у тому ж таки році Зих була співорганізаторкою конференції "Стоп українізації Польщі".