Заступник міністра фінансів Польщі Пьотр Патковський підтвердив, що через коронавірус економіку може чекати нове велике закриття.

Патковський не виключає повторення весняного сценарія, однак він вважає більш імовірним не тотальне блокування, а точкове відключення секторів економіки. Про це повідомляє RMF24.

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При такому розвитку подій найбільше постраждає культурно-розважальна сфера. Першими закриють кінотеатри, ресторани, бари і театри. Однак обмеження можуть стосуватися не цілої території країни, а її окремих регіонів відповідно до епідеміологічної ситуації.

Що таке "локдаун"? Локдаун – це протокол дії, який в екстренних ситуаціях забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.

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