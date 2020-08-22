У Польщі не виключають другий економічний локдаун вже цієї осені
Заступник міністра фінансів Польщі Пьотр Патковський підтвердив, що через коронавірус економіку може чекати нове велике закриття.
Патковський не виключає повторення весняного сценарія, однак він вважає більш імовірним не тотальне блокування, а точкове відключення секторів економіки. Про це повідомляє RMF24.
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При такому розвитку подій найбільше постраждає культурно-розважальна сфера. Першими закриють кінотеатри, ресторани, бари і театри. Однак обмеження можуть стосуватися не цілої території країни, а її окремих регіонів відповідно до епідеміологічної ситуації.
Що таке "локдаун"?Локдаун – це протокол дії, який в екстренних ситуаціях забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.
Що відомо про коронавірус у Польщі
- Усього за час пандемії у країні зафіксовано 61 181 випадків зараження.
- Коронавірус забрав життя 1 951 жителів Польщі.
- 20 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні. Порушення карантину каралося штрафом у розмірі 30 тисяч злотих.
- Від 24 березня жителі Польщі могли вийти з дому лише для того, щоб піти на роботу, аптеку або до лікаря, а також, щоб вигуляти собаку.
- Під час жорстково карантину у Польщі були закриті: басейни, спортивні зали та фітнес-клуби, кінотеатри, театри, цирки, сауни, масажні і тату-салони, нічні клуби, кафе, ресторани тощо.
- Кількість заражених стрімко зростає. За добу 21 серпня у країні вперше від початку пандемії зафіксували 900 нових хворих.