Без батька – 4 дітей: поховали командира Інтернаціонального батальйону, що загинув під Бахмутом
Джерело:Interia.pl
У п’ятницю, 14 квітня, у місті Бралін біля Кемпно пройшла церемонія прощання з польським воїном Міхаілом Журеком. Поховали 45-річного командира на місцевому кладовищі.
Доброволець в Інтернаціональному легіоні служив за контрактом, який би закінчився через місяць. Але під Бахмутом він отримав смертельне поранення.
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Без батька лишилося 4 дітей
У Героя лишилося четверо неповнолітніх дітей віком від 12 до 18 років. Його служба в Інтернаціональному легіоні мала б закінчитися напередодні Великодня, але Міхаіл загинув від кулі російського снайпера під Бахмутом.
Попрощатися з Міхаілом Журеком прийшли близькі, родичі, друзі та представники влади. Зокрема, церемонію прощання з Героєм організувала міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ. Вона теж проводжала Міхаіла в останню путь.
Делегація посольства України в Польщі прийшла на похорон, аби провести Героя в останню путь. На похорон також прийшли й українки, які нині живуть у Польщі. Вони вшанували пам'ять Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. До труни Міхаіла українки принесли букет квітів у жовто-блакитних кольорах.
Як відбувалася церемонія прощання з героєм / Фото Ostrow24
Польський доброволець загинув під Бахмутом
Доброволець отримав смертельне поранення під Бахмутом 24 березня. Це вже було друге поранення Міхаіла Журека. Вперше він був поранений у 2022 році. Кілька місяців він проходив реабілітацію, а напередодні Різдва – знову повернувся на фронт.
Після закінчення контракта в Збройних Силах України, Міхаіл планував повернутися до Польщі. Він хотів поділитися отриманим досвідом з польськими колегами.
Герой неодноразового наголошував, що бореться за свободу України та безпеку Польщі. Окрім того, у березні Міхаіл Журек отримав медаль "За відвагу" від українського президента Володимира Зеленського.
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