У Польщі повідомили про смерть підлітка у таборі мігрантів: Білорусь спростовує

Польські ЗМІ пишуть про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. За інформацією журналістів, помер 14-річний підліток.

За інформацією видання, трагічний інцидент трапився у таборі мігрантів, що розташований неподалік переходу до Кузниці. У хлопця нібито була застуда.

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Ця інформація з'явилася у польських ЗМІ

Польські ЗМІ посилаються на слова очевидців – мігрантів з Іраку. Вони розповіли, що померлий – курд, якому всього лише 14 років. Причиною називають застуду. Пишуть також, що білоруські прикордонники відвезли підлітка до лікарні, але врятувати там його не вдалося. Тіло забрали відповідні служби.

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Білоруські прикордонники спростували інформацію про смерть підлітка. У телеграм-каналі БЕЛТА написали, що вночі проти 11 листопада одному з неповнолітніх мігрантів на кордоні справді стало погано. Стверджують, що хлопця оглянули медики – діагностували переохолодження. "Після стабілізації стану хлопчик повернувся до сім'ї", – зазначили у ЗМІ.

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