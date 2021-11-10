У Польщі пригрозили повністю закрити кордон з Білоруссю
10 листопада 2021 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:Wiadomosci
На тлі напруженої ситуації з мігрантами Польща може закрити кордон з Білоруссю. У Варшаві вже розглядають такий варіант.
Польща повідомила про це Білорусь через дипломатичні канали. Про це заявив речник польського уряду Петро Мюллер.
До речі Важка ніч: Польща затримала усіх мігрантів, які прорвалися вночі через кордон
Такий варіант подальшого розвитку подій розглядається,
– сказав Мюллер.
Він додав, що Мінськ не відреагував на попередження Варшави.
У Кремлі вже відреагували
Москва відреагувала на можливе закриття кордонів. Речник президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, мовляв, що це тільки ускладнить ситуацію.
Що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі
- На білорусько-польському кордоні протягом останніх днів склалась напружена ситуація.
- Наплив мігрантів в країни ЄС збільшився ще у вересні, але 8 листопада туди вирушила величезна колона нелегалів. Ситуацією стурбовані у Єврокомісії та НАТО.
- Зранку 9 листопада у Польщі повідомили, що лише біля пункту пропуску в селищі Брузги може перебувати до 4 тисяч нелегальних мігрантів.
- У відповідь Польща висунула 13 тисяч військових на кордон з Білоруссю.
- У ніч на 10 листопада двом чималим групам мігрантів вдалось прорватись через кордон. Більшість затримали, однак деяким вдалось втекти.