Моравецький розповів, на якому етапі дискусія щодо передачі винищувачів Україні
Джерело:Radio Poznań
Серед країн НАТО розпочалися дебати щодо передачі Україні сучасних винищувачів. У Польщі заявили, що готові передати літаки українським військовим, але тільки після того, як буде досягнуто консенсус серед членів НАТО.
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він сказав, що дебати про винищувачі наразі на самому початку.
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Рішення про постачання Україні винищувачів має виходити від НАТО
Глава польського уряду наголосив, що спершу рішення щодо передачі літаків Україні має ухвалити НАТО. Тільки після цього Польща прийматиме рішення зі свого боку, що робити.
Польща, зрештою, вирішить, що робити, коли буде однозначне рішення, що винищувачі можуть бути передані Україні,
– сказав Моравецький.
Україна прагне отримати винищувачі: що відомо
- Після того, як Київ зумів подолати табу на постачання бронетехніки, Україна прагне отримати й літаки. Причина в тому, що авіапарк Повітряних сил ЗСУ складається з радянської техніки, яка в дечому сковує сили наших військ.
- Сучасні літаки посилять Україну як на полі бою, так і в тилу, захищаючи від ракетних атак.
- Як у випадку з танками, Україна прагне створити авіаційну коаліцію. Київ добивається літаків F-16, які виробляють США, і є аналогом МіГ-29, що на озброєнні України.
- Президент США Джо Байден поки відхилив ідею, що Вашингтон постачатиме ці літаки в Україну. Проте він не коментував питання реекспорту винищувачів.
- Відомо, що Нідерланди висловили готовність передати Україні F-16, після чого Київ подав заявку.
- Також позитивні новини є з Британії, де Володимир Зеленський домовився про навчання українських військових на "Тайфунах".
- В ОП натякнули на позитивні рішення щодо літаків, але не конкретизували інформацію. Президент Володимир Зеленський пообіцяв українським пілотам сучасні літаки.
- Також важливо зазначити, що Словаччина готова передати понад 10 МіГ-29, які більше не використовує.