Агітація вагнерівців у Польщі: силовики затримали шпигунів з Росії

У Польщі двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали ПВК "Вагнера". Російських шпигунів уже затримали.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів ПВК "Вагнера".

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Росіянам висунули звинувачення у шпигунстві

Маруш Камінський зазначив, що двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві.

ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві. Обидвом підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували,

– написав він.

Польський міністр додав, що більше інформації повідомлять незабаром.

Подробиці про пропаганду ПВК "Вагнера" у Польщі

У польському Кракові почали з'являтися листівки з "запрошенням" вступити до лав ПВК "Вагнера". За справу відразу взялася польська поліція.

Наклейки містять посилання з QR-кодом, який веде на російськомовний сайт вагнерівців, де вербують найманців. Сайт з листівки детально інформує, що треба, аби приєднатися до вагнерівців.

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