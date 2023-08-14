Агітація вагнерівців у Польщі: силовики затримали шпигунів з Росії
Джерело:Маруш Камінський
У Польщі двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали ПВК "Вагнера". Російських шпигунів уже затримали.
Міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів ПВК "Вагнера".
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Росіянам висунули звинувачення у шпигунстві
Маруш Камінський зазначив, що двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві.
ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві. Обидвом підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували,
– написав він.
Польський міністр додав, що більше інформації повідомлять незабаром.
Подробиці про пропаганду ПВК "Вагнера" у Польщі
У польському Кракові почали з'являтися листівки з "запрошенням" вступити до лав ПВК "Вагнера". За справу відразу взялася польська поліція.
Наклейки містять посилання з QR-кодом, який веде на російськомовний сайт вагнерівців, де вербують найманців. Сайт з листівки детально інформує, що треба, аби приєднатися до вагнерівців.
Польща посилює кордон через загрозу вагнерівців
- Після невдалого заколоту вагнерівців у Росії Євгеній Пригожин розмістив своїх найманців у Білорусі для провокацій на кордоні з країнами НАТО та Україною.
- Через загрозу з боку вагнерівців у Польщі та Литві вирішили посилити охорону кордону з Білоруссю, направивши додаткові сили.
- Польща відправила на захист ще декілька тисяч військових. Також у разі нових провокацій з території Білорусі в Польщі готові розглянути варіант закриття прикордонних переходів.
- Раніше представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що вагнерівці у Білорусі це завжди потенційна загроза для України. Однак, за даними розвідки, наразі прямої загрози з Білорусі для України немає.
- Водночас в СБУ повідомили, що Росія може використати вагнерівців для провокацій, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну.