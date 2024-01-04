"Важко припустити, що це було випадково": у Польщі зробили нову заяву щодо російської ракети
Джерело:Reuters
У Польщі зробили нову заяву стосовно російської ракети, яка впала на території країни 29 грудня. Там не виключають, що Росія могла здійснити провокацію, порушивши польський повітряний простір.
Попри це, там все ще розглядають те, що падіння російської ракети могло бути лише нещасним випадком. Однак усе це мають з'ясувати фахівці.
До теми Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету: який абсурд вигадали в Кремлі
У Польщі висунули нову гіпотезу щодо падіння російської ракети
Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера зазначив, що ні Польща, ні її союзники не можуть виключати того, що Росія спеціально атакувала територію країни своєю ракетою. Наразі розглядають усі можливі варіанти.
Важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону був випадковим. Тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір Польщі,
– сказав чиновник.
Він також припустив, що зміна польського уряду також могла бути однією з причин провокації. Севера наголосив, що таким чином, ймовірно, Кремль хотів перевірити, якою буде реакція влади Польщі на падіння російської ракети.
Польський повітряний простір перетнула російська ракета
- Під час масованої атаки України 29 грудня у польський повітряний простір залетів невідомий летючий об'єкт. Згодом стало відомо, що це була російська ракета, яка близько 3 хвилин була у повітрі у Польщі.
- У Польщі зазначили, що для того, щоб перехопити цю ракету, вони мусили застосовувати свої винищувачі. Згодом російська ракета полетіла назад у повітряний простір України.
- Уже 30 грудня стало відомо, що поляки завершили пошуки уламків російської ракети. У цій операції брали участь понад 500 польських військових.
- Водночас у Росії відмовилися давати пояснення стосовно ракети, яка залетіла у польський повітряний простір. Там зазначили, що нададуть їх, якщо польська сторона надасть "конкретні докази" того, що ракета Росії залітала у Польщу. До того ж повірений у справах Росії в Польщі Андрєй Ордаш бідкався, що такі звинувачення польської сторони є "голослівними".