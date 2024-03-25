Відправка західних військ в Україну: у Польщі зросла підтримка від громадян

У Польщі дедалі більше зростає кількість людей, які виступають за відправлення своїх військ до України. Такі дані наводить опитування для RMF FM.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив гучну заяву. Під час конференції у Сеймі до 25-річчя членства Польщі в НАТО він сказав, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні.

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Так званий "ефект Макрона"

Зазначається, що минулого року у подібному дослідженні підтримка відправлення армії Польщі була 0%. Водночас дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі становив близько 3,4%.

Станом на зараз, згідно з опитуванням RMF FM, поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. Мова йде про 75%. Ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецького озброєння та гранатометів.

Якщо говорити про надання важкої техніки та літаків, то рівень охочих, які підтримують цю ідею, становить 54,1%. Ба більше, дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%.

Зокрема, ще 9,4% поляків вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України. У RMF повідомляють, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно він заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ в Україну.

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