Відправка західних військ в Україну: у Польщі зросла підтримка від громадян
Джерело:Wnp.pl
У Польщі дедалі більше зростає кількість людей, які виступають за відправлення своїх військ до України. Такі дані наводить опитування для RMF FM.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив гучну заяву. Під час конференції у Сеймі до 25-річчя членства Польщі в НАТО він сказав, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні.
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Так званий "ефект Макрона"
Зазначається, що минулого року у подібному дослідженні підтримка відправлення армії Польщі була 0%. Водночас дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі становив близько 3,4%.
Станом на зараз, згідно з опитуванням RMF FM, поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. Мова йде про 75%. Ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецького озброєння та гранатометів.
Якщо говорити про надання важкої техніки та літаків, то рівень охочих, які підтримують цю ідею, становить 54,1%. Ба більше, дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%.
Зокрема, ще 9,4% поляків вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України. У RMF повідомляють, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно він заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ в Україну.
Більше про резонансну заяву Макрона: що відомо
- Французький лідер Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Пізніше присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Зокрема, за словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.