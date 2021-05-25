Польська влада заявила, що Протасевича побили у білоруській в'язниці

Затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича, ймовірно, побили у в'язниці в Білорусі. У цьому впевнені у Міністерстві закордонних справ Польщі, адже на відеозверненні активіста видно сліди побоїв.

Відомство спілкується з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.

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На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини,

– наголосив Яблонський.

Що відомо про звернення Протасевича

Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні та перебуває у важкому стані.

Натомість у білоруському МВС заявили, що із затриманим опозиціонером все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Опублікували відео, де журналіст підтверджує це. Щоправда, видно, що він заляканий.

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