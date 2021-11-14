Польський сценарій в Україні малоймовірний, – Баканов про міграційну кризу

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що польський сценарій розвитку подій на кордоні в Україні малоймовірний. Запевнив, що наразі працюють на випередження.

Баканов розповів, що події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни. Про це він розповів після наради РНБО з питань захисту державного кордону в Луцьку.

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Польський сценарій в Україні малоймовірний

Керівник відомства розповів, що Служба безпеки "вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний (мовиться про польський – 24 канал) сценарій в Україні".

Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці,

– заявив Баканов.

Глава СБУ пояснив, що саме тому 14 листопада зібралися в Луцьку: "Щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни".

Він додав, що не просто тримають ситуацію на контролі, а й виконують всю необхідну організаційну та оперативну роботу. Зокрема СБУ:

активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів;

обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС;

створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.

Коротко про нараду РНБО у Луцьку через ситуацію на кордоні