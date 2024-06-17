У Полтаві пролунав вибух: у Повітряних силах попереджали про небезпеку

Російські війська в черговий раз атакували мирні міста України. Удень 17 червня під ударом опинилася Полтава.

У Повітряних силах попереджали про рух ракети в напрямку міста. Про вибухи у місті повідомили кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибух у Полтаві

О 13:45 в Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Вже за десять хвилин з'явилася інформація про рух швидкісної цілі через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Об 14:07 кореспонденти суспільного повідомили про вибух у Полтаві.

У Полтаві було чутно звук, схожий на вибух,

– мовиться в повідомленні.

Наразі більш детальна інформація щодо інциденту відсутня. До слова, останнім часом ворог активно почав обстрілювати Полтавщину, зокрема, місто Миргород.

Обстріли Полтавщини: останні новини

Уранці 15 червня російські війська атакували Миргород у Полтавській області. За інформацією від моніторингових каналів, місто атакували ракетами Х-59.

Пізно ввечері цього ж дня вибухи чули у Полтаві. Ймовірно, по місту ударили "Іскандерами". Як повідомив Філіп Пронін, постраждалих, на щастя, немає.

Вже на наступний день, 16 червня, окупанти знову вдарили по Миргороду. Втім, невідомо чим саме було завдано удару по місту.