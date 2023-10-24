Російські окупанти ввечері 24 жовтня пустили свій безпілотний літальний апарат типу "Шахед" по території України. Зрештою, цей безпілотник зафіксували у місті Полтава, де двічі лунав сигнал повітряної тривоги.

По ворожому дрону-камікадзе відпрацьовувала українська протиповітряна оборона. У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Полтави перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Над Полтавою літав "Шахед"

Повітряні сили ЗСУ за кілька хвилин після відбою оголосили повторну тривогу у Полтаві. Наразі достеменно невідомо, через що саме оголосили тривогу, але, ймовірно, це може бути ворожий безпілотник або ракета.

Першими про безпілотник біля Полтавської області повідомили о 21:58 у телеграм-каналі Monitor. Зокрема, там зазначили, що це був безпілотник невстановленого типу.

Згодом інформацію про наявність ворожого БпЛА на українській території підтвердили й у Повітряних силах ЗСУ. Там наголосили, що ворожий безпілотний літальний апарат помітили на межі між Полтавською й Харківською областями, відповідно там оголосили повітряну тривогу.

На межі Харківської та Полтавської областей ворожий БпЛА, імовірно "Шахед", рухається у північно-західному напрямку. Працює ППО,

– сказали у Повітряних силах.

Уже о 22:19 Повітряні сили оголосили про небезпеку в самій Полтаві. Там попередили про ворожий безпілотник у районі самого міста.

Станом на 22:47 повітряна тривога триває у Полтавській та Харківській областях. Наразі про звуки вибухів чи наявність пошкоджень або постраждалих – не повідомляли. Зрештою о 22:52 пролунали відбої.

Росіяни вночі 24 жовтня пускали "Шахеди"

Повітряні сили оголосили тривогу у більшості областей нашої держави через загрозу застосування ворожих безпілотних літальних ударних апаратів типу "Шахед". Безпілотники рухалися у напрямку Хмельницької й Вінницької областей.

У Генштабі ЗСУ зранку 24 жовтня розповіли, що окупанти запустили по Україні 6 безпілотників типу "Шахед". Усіх їх збили українські захисники неба.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки "Шахедами" окупанти вивчали маршрути, щоб оминути засоби ураження українськими ППО. Однак в Миколаївській, Хмельницькій і в Вінницькій областях всі "Шахеди" були знищені.