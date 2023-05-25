У Кремлі відреагували на слова ГУР про "полювання" на Путіна: як Пєсков комічно викручувався

Прессекретар Володимира Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував слова представника української розвідки Вадима Скібіцького щодо росіян, яких Київ хоче ліквідувати. Кремлівській посіпака спробував заспокоїти окупантів, але у соцмережах йому не повірили.

Пєсков відреагував на список воєнних злочинців, який очолив російський диктатор. Про нього напередодні розповіла українська розвідка, передає 24 Канал.

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Що сказав Пєсков

Представник Кремля цього разу не називав Україну напряму. Замість цього він заговорив про "терористичний режим", що "говорить про свої терористичні прагнення". Що звучить досить іронічно, оскільки саме Росію все більше країн світу визнають державою-терористом. А згодом Пєсков спробував заспокоїти росіян.

Повірте, наші служби безпеки знають свою роботу і знають, що вони роблять,

– сказав він.

Однак на інтернет-користувачів слова Пєскова про хорошу роботу російських спецслужб чомусь не справили враження. Йому нагадали у соцмережах про підрив Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського та Захара Прилєпіна.

Як розвідка України оголосила "полювання" на Путіна

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив 24 травня, що наші спецслужби полюють на воєнних злочинців. За його словами, українська розвідка намагається ліквідувати російського диктатора Путіна та ватажка найманців Євгенія Пригожина.

Окрім цього Скібіцький заявив, що російські пропагандисти не є найважливішими цілями для ГУР. Окрім цього він нагадав окупантам, що усім причетним до агресії проти України доведеться відповісти за свої дії.

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