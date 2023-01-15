Тактика безвиході: чи є в оточенні Путіна люди, які могли б вказати на його помилки

Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Російські загарбники дійшли до тієї стадії, коли вже навіть не намагаються виправдовувати свої дії. Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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За його словами, раніше задля того, аби виправдати удари по цивільних об'єктах, російська пропаганда вигадувала нісенітниці на кшталт "штабів націоналістів" у житлових будинках. Тепер росіяни навіть не намагаються приховувати свої злочини.

Зараз Росія входить у стадію відкритого терору, навіть не маскуючи свої наміри. Це тактика безвиході й тактика слабаків,

– наголосив Ступак.

Він додав, що Росія показує себе як слабку країну, у якої не лишилося жодних інших аргументів.

"Оточення намагається бути на одній хвилі з Путіним"

Посилюючи терор проти українців, країна-терористка лише погіршує своє становище. Адже такі дії Росії лише спонукають Захід ще більше підтримувати Україну, зокрема й надавати більше зброї.

Однак російський диктатор Владімір Путін навряд чи це усвідомлює. А у його оточенні немає людей, які можуть відкрити йому очі.

Навколо Путіна більше немає людей, які можуть йому сказати щось, що не відповідає його світогляду. Його оточення вже тривалий час – приблизно років 15 – намагається максимально резонувати зі своїм шефом,

– зазначив Ступак.

За словами колишнього співробітника СБУ, наприклад, якщо очільник Кремля каже, що за всіма процесами у світі стоїть Держдеп США, то наближені до нього люди мають поділяти цю думку. Якщо ж вони не погоджуються, то швидко втрачають прихильність диктатора.

"Люди з оточення Путіна намагаються бути з ним на одній хвилі, щоб залишатися у цій системі. Внаслідок такої селекції за 15 років не залишилося жодної людини, яка може сказати Путіну, що він неправий чи чинить неправильно", – сказав Ступак.

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Єдина людина, яка могла суперечити Путіну

Колишній співробітник СБУ розповів, що єдиною людиною, яка могла сперечатися з Путіним, був ексглава Рахункової палати Росії Алєксєй Кудрін. У грудні 2022 року він залишив чиновницьку роботу і став радником з корпоративного розвитку у компанії "Яндекс".

"Кудрін – останній, хто міг сказати Путіну особисто: "Ви робите неправильно". Зараз таких людей в оточенні диктатора вже немає", – зауважив Ступак.

Становище Владіміра Путіна: коротко