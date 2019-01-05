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      Помірна інфляція, стабільний курс: які економічні прогнози для України на 2019 рік

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      Рік починається, всі планують, загадують бажання. А от з чого будуть ті бажання виконуватися – поки що невідомо. Скільки у 2019 коштуватиме долар, чи встигатимуть зарплати за цінами. Журналісти 24 каналу проаналізували прогнози фахівців про те, чого очікувати у новому році та як спланувати сімейний бюджет.

      Ми, звісно, знаємо, що усі ваші турботи у переддень Різдва про святковий стіл і подарунки. І попри те, саме час подумати про те, що підготував 2019 рік для наших за вами гаманців та скарбничок.

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      Офіційні прогнози на наступний рік більш песимістичні. Аналітики Міжнародного валютного фонду вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривень. У Кабміні роблять ставку на 29,4 гривні за долар. А може і всі 30 – додають представники бізнесу.

      Ми не бачимо серйозних таких підстав для того, щоб курс гривні сильно змінювався,
      – сказала виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

      Але від несподіванок не застрахований ніхто, тим паче у країні, де триває війна і насуваються вибори.

      В нас все одно валютний ринок залежить від настроїв населення і бізнесу. Це означає, якщо відбуваються масові соціальні заворушення напередодні виборів в країні, то люди перестраховуються і хочуть скуповувати більше валюти, і таким чином самі рухають курс в гору,
      – наголосила головна економістка Dragon Capital Олена Білан.

      Проте, переконує аналітик, для стабілізації валютного ринку у Нацбанку достатньо резервів. Тим паче, що наприкінці минулого року МВФ виділив транш у півтора мільярди доларів саме для подолання валютних коливань.

      Бюджет 2019
      Головні цифри Бюджету України на 2019 рік

      У 2019, впевнені у Національному банку, удвічі знизитьсся інфляція. З 10 % за 2018 рік до 5 %. МВФ каже, життя українців цього року здорожчає на 6 %. А уряд у бюджет заклав 7-відсоткове зростання цін.

      Незважаючи на те, що уряд нам малює дуже оптимістичну картинку, не потрібно очікувати, що аж занадто буде пригальмовуватися приріст цін,
      – підкреслив головний редактор видання "Фінансовий клуб" В'ячеслав Садовничий.

      На думку експертів, інфляцію підганятиме здорожчання комунальних послуг. До того ж, Україна досі залишається імпортозалежною, і зростання цін, наприклад, на енергоресурси, буде тиснути на гаманці українців.

      "Якщо відбудеться валютна паніка через вибори, то це також буде додатково впливати на інфляцію", – додав Садовничий.

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      Щоправда, доходи трохи зростуть, хоча це теж пришвидшить інфляцію. Так, з 1 січня на 450 гривень підвищили мінімальну зарплату – вона становить 4173 гривні. Також вже у січні військові пенсіонери можуть очікувати на 25-відсоткове підвищення пенсій у зв'язку із запровадженням автоматичної індексації пенсійних виплат. Решта пенсіонерів можуть чекати на перерахунок пенсій вже з 1 березня.

      Ті самі лікарі первинної ланки мають можливість отримувати більші зарплати за рахунок реформи. Частково вчителі отримують можливість отримувати більшу зарплату. Військові,
      – зазначив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

      Крім сфер, де відбуваються реформи, а також в ГПУ та СБУ, бюджетникам сподіватися на суттєвий приріст доходів не варто. Адже зарплатний фонд на 2019 рік парламент ухвалив значно менший, ніж на 2018 рік. А от керівники приватних компаній змушені піднімати зарплати, адже кваліфіковані кадри з України переманює Польща. "Ми кажемо про 15-20 %, мінімум. Для того, щоб втримати людей", – стверджує виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

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      Чи справдяться наші прогнози – побачимо вже зовсім скоро. Та попри все, головне – не втрачати оптимізму. 

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Бюджет-2019 Гроші Ціни Інфляція Курси валют
      Джерело: 24 канал
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