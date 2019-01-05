Помірна інфляція, стабільний курс: які економічні прогнози для України на 2019 рік
Рік починається, всі планують, загадують бажання. А от з чого будуть ті бажання виконуватися – поки що невідомо. Скільки у 2019 коштуватиме долар, чи встигатимуть зарплати за цінами. Журналісти 24 каналу проаналізували прогнози фахівців про те, чого очікувати у новому році та як спланувати сімейний бюджет.
Ми, звісно, знаємо, що усі ваші турботи у переддень Різдва про святковий стіл і подарунки. І попри те, саме час подумати про те, що підготував 2019 рік для наших за вами гаманців та скарбничок.
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Офіційні прогнози на наступний рік більш песимістичні. Аналітики Міжнародного валютного фонду вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривень. У Кабміні роблять ставку на 29,4 гривні за долар. А може і всі 30 – додають представники бізнесу.
Ми не бачимо серйозних таких підстав для того, щоб курс гривні сильно змінювався,
– сказала виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.
Але від несподіванок не застрахований ніхто, тим паче у країні, де триває війна і насуваються вибори.
В нас все одно валютний ринок залежить від настроїв населення і бізнесу. Це означає, якщо відбуваються масові соціальні заворушення напередодні виборів в країні, то люди перестраховуються і хочуть скуповувати більше валюти, і таким чином самі рухають курс в гору,
– наголосила головна економістка Dragon Capital Олена Білан.
Проте, переконує аналітик, для стабілізації валютного ринку у Нацбанку достатньо резервів. Тим паче, що наприкінці минулого року МВФ виділив транш у півтора мільярди доларів саме для подолання валютних коливань.
Головні цифри Бюджету України на 2019 рік
Незважаючи на те, що уряд нам малює дуже оптимістичну картинку, не потрібно очікувати, що аж занадто буде пригальмовуватися приріст цін,
– підкреслив головний редактор видання "Фінансовий клуб" В'ячеслав Садовничий.
На думку експертів, інфляцію підганятиме здорожчання комунальних послуг. До того ж, Україна досі залишається імпортозалежною, і зростання цін, наприклад, на енергоресурси, буде тиснути на гаманці українців.
"Якщо відбудеться валютна паніка через вибори, то це також буде додатково впливати на інфляцію", – додав Садовничий.
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Щоправда, доходи трохи зростуть, хоча це теж пришвидшить інфляцію. Так, з 1 січня на 450 гривень підвищили мінімальну зарплату – вона становить 4173 гривні. Також вже у січні військові пенсіонери можуть очікувати на 25-відсоткове підвищення пенсій у зв'язку із запровадженням автоматичної індексації пенсійних виплат. Решта пенсіонерів можуть чекати на перерахунок пенсій вже з 1 березня.
Ті самі лікарі первинної ланки мають можливість отримувати більші зарплати за рахунок реформи. Частково вчителі отримують можливість отримувати більшу зарплату. Військові,
– зазначив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
Крім сфер, де відбуваються реформи, а також в ГПУ та СБУ, бюджетникам сподіватися на суттєвий приріст доходів не варто. Адже зарплатний фонд на 2019 рік парламент ухвалив значно менший, ніж на 2018 рік. А от керівники приватних компаній змушені піднімати зарплати, адже кваліфіковані кадри з України переманює Польща. "Ми кажемо про 15-20 %, мінімум. Для того, щоб втримати людей", – стверджує виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.
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Чи справдяться наші прогнози – побачимо вже зовсім скоро. Та попри все, головне – не втрачати оптимізму.
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