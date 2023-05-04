Страх і паніка дають своє: у понад 20 містах Росії скасували паради 9 травня

4 травня 2023, 13:43
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Джерело:

"Вёрстка"

Росіяни у понад 20 містах скасували свої паради. Населені пункти, які недалеко від фронту, заявили, що не проводитимуть паради "з міркувань безпеки".

У Брянську заявили, що парад провести "не можуть". Причину місцевий губернатор не пояснив. Інші ж заявляють про страх або про "солідарність". 

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Росія скасувала паради у понад 20 містах 

Не менш ніж у 21 місті російська влада скасувала паради 9 травня,
– повідомило видання.  

Також ЗМІ зауважило, що минулого року в цих містах проводили паради. Відомо, що з  "міркувань безпеки" від парадів відмовилися в:

  • Калузі;
  • Рязані;
  • Орлі;
  • Саратові;
  • Гусєво Калінінградської області;
  • Липецьку;
  • Єльці;
  • Тюмені. 

Інші причини придумали у Пскові та Великих Луках. Там місцева влада заявила, що боїться не тільки за безпеку, але й за "морально-етичні аспекти". Губернатор Міхаїл Ведерніков заявив, що, мовляв, до регіону на реабілітацію приїжджає багато військових, які звуки феєрверків "сприймають абсолютно по-іншому". Тож він заявив, що нібито гроші з салютів відправлять, щоб "допомогти" окупантам на війні. 

Російські міста, у яких влада скасувала паради на 9 травня 

Окрім того, у різних містах познаходили найрізноманітніші причини, щоб не проводити парад. Зокрема:

  • в Курську – "з огляду на поточну ситуацію";
  • Бєлгороді – "щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрі міста;
  • в Краснодарі та Сочі – парад офіційно не скасували, проте пояснили, що військова техніка буде тільки у Новоросійську;
  • в Брянську – заявили, що "не можуть". Причини своєї неспроможності губернатор Алєксандр Богомаз не назвав.

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Окупанти не проводитимуть парадів в окупованому Криму

Так званий російський "глава" півострова Сєргєй Аксьонов заявив, що рішення скасувати паради ухвалили в Керчі, Сімферополі та Севастополі. Причиною назвали "міркування безпеки".

Окрім того, паради не проводитимуть в далеких від фронту Нижньовартовську, Сургуті та Ханти-Мансійську. Там мерія заявила, що хочуть висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи". 

Варто зазначити, що, наприклад, від Нижньовартовська до тимчасово окупованого Донецька майже 3500 кілометрів. 

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Варто зазначити, що українська розвідка закликала росіян не йти на паради 9 травня та триматись якомога далі від військових об'єктів.

Автор: Діана Квасневська