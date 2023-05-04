Страх і паніка дають своє: у понад 20 містах Росії скасували паради 9 травня
Джерело:"Вёрстка"
Росіяни у понад 20 містах скасували свої паради. Населені пункти, які недалеко від фронту, заявили, що не проводитимуть паради "з міркувань безпеки".
У Брянську заявили, що парад провести "не можуть". Причину місцевий губернатор не пояснив. Інші ж заявляють про страх або про "солідарність".
Дивіться також Росіяни провели акцію "Безсмертний полк" у Конго: змусили африканців співати "Катюшу"
Росія скасувала паради у понад 20 містах
Не менш ніж у 21 місті російська влада скасувала паради 9 травня,
– повідомило видання.
Також ЗМІ зауважило, що минулого року в цих містах проводили паради. Відомо, що з "міркувань безпеки" від парадів відмовилися в:
- Калузі;
- Рязані;
- Орлі;
- Саратові;
- Гусєво Калінінградської області;
- Липецьку;
- Єльці;
- Тюмені.
Інші причини придумали у Пскові та Великих Луках. Там місцева влада заявила, що боїться не тільки за безпеку, але й за "морально-етичні аспекти". Губернатор Міхаїл Ведерніков заявив, що, мовляв, до регіону на реабілітацію приїжджає багато військових, які звуки феєрверків "сприймають абсолютно по-іншому". Тож він заявив, що нібито гроші з салютів відправлять, щоб "допомогти" окупантам на війні.
Російські міста, у яких влада скасувала паради на 9 травня
Окрім того, у різних містах познаходили найрізноманітніші причини, щоб не проводити парад. Зокрема:
- в Курську – "з огляду на поточну ситуацію";
- Бєлгороді – "щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрі міста;
- в Краснодарі та Сочі – парад офіційно не скасували, проте пояснили, що військова техніка буде тільки у Новоросійську;
- в Брянську – заявили, що "не можуть". Причини своєї неспроможності губернатор Алєксандр Богомаз не назвав.
Важливо Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
Окупанти не проводитимуть парадів в окупованому Криму
Так званий російський "глава" півострова Сєргєй Аксьонов заявив, що рішення скасувати паради ухвалили в Керчі, Сімферополі та Севастополі. Причиною назвали "міркування безпеки".
Окрім того, паради не проводитимуть в далеких від фронту Нижньовартовську, Сургуті та Ханти-Мансійську. Там мерія заявила, що хочуть висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи".
Варто зазначити, що, наприклад, від Нижньовартовська до тимчасово окупованого Донецька майже 3500 кілометрів.Зверніть увагу! Кремль переляканий перед 9 травня. Рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що влада "готується до диверсій".
Варто зазначити, що українська розвідка закликала росіян не йти на паради 9 травня та триматись якомога далі від військових об'єктів.