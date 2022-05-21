Понад годину росіяни обстрілюють залповим вогнем Сумський район

Уранці 21 травня росіяни відкрили вогонь по Сумському району. Вже понад годину ворожі підрозділи гатять по прикордонній території із ракетних систем залпового вогню.

Про це пише голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він додає, що о 9 ранку рашисти накрили артилерійським вогнем територію Білопільської громади.

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Обстріли Сумщини 21 травня

Попри факт обстрілів, інформації про жертв та пошкодження поки що немає. Подробиці Живицький пообіцяв надати згодом – після стабілізації ситуації в області.

Майже о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Окрім цього, зранку 21 травня російські військові обстріляли з артилерії Есманську громаду. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Відомо про шість "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.

Зазначимо, що попри інтенсивні обстріли, сумарний час повітряної тривоги на Сумщині, станом на 16:00 становить лише 28 хвилин.

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